Новий компактний SUV Volkswagen Tharu почнуть випускати в третьому кварталі 2018 року у Китаї. Згодом модель буде доступна і на інших ринках.

Вперше Volkswagen Taru був показаний у березні на виставці в Пекіні. Сьогодні оприлюднено його "живі" знімки.

Новий компактний кросовер Volkswagen Taru заснований на тій же платформі, що і Skoda Karoq. Більше того, обидві моделі виробляються на одному заводі "Шанхай-Фольксваген".

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Volkswagen Taru. Фото: carnewschina

Його габаритні розміри трохи більші за Karoq - 4453/1841/1632, також на 5 см збільшена й колісна база (до 2688 мм). Не дивно: німецький бренд більш престижний, аніж чеський, та й коштуватиме він більше. В Китаї модель матиме на вибір два турбованих бензинових двигуни: об'ємом 1,2 та 1,4 л (їх потужність – 116 та 150 к.с. відповідно). Вони комплектуються 7-швидкісним "роботом" DSG. Кросовер буде передньопривідним. Окрім Китаю, він має продаватися в країнах Латинської Америки та СНД.

Tharu повинен залучити молодшу аудиторію до бренду Volkswagen. Тому однією з його "фішок" буде оснащення в якості опції відомою аудиосистемою Beats. Втім, в базових версіях буде звучати штатне аудіо.

Нагадаємо, що Volkswagen готує найекстремальніший Golf.