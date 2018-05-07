Хетчбек з назвою Golf GTI TCR матиме гібридну силову установку та шалену динаміку.

Volkswagen Golf GTI TCR готується до прем’єри на щорічній зустрічі фанатів VW у австрійському містечку Вьортер-Зе. Екстремальний хетчбек буде не лише шоукаром – компанія планує випустити лімітованою серією TCR.

За індексом TCR стоїть відсилка до одноіменної турінгової серії кільцевих перегонів. Гоночні змагання проходили з 2015 по 2017 рік і VW Golf виступав на них вельми успішно.



Фото: Volkswagen Golf GTI TCR у специфікації 2017 року / Tumblr

Судячи з усього, новий Golf GTI TCR буде дорожньою версією гоночного боліда TCR. Турбований 2-літровий двигун інженери спортивного підрозділу VW прокачають до 290 к.с., а крутний момент підскочить до 370 Нм. На додачу ДВЗ доповнять “м’яким” гібридом на 48 вольт. Вибір спеціалістів припав на 7-сиупеневу трансмісію DSG двома зчепленнями, котра скеровує усю потужність двигуна на передню вісь хетчбека. На додачу, аби компенсувати збільшену потужність, хетчбек отримає ще й механічний самоблокований диференціал. Фірма обіцяє розгонну динаміку Golf GTI TCR з нуля до сотні за 6 секунд, а максималку обмежать на 265 км/ч.

У списку змін версії TCR також значаться зменшення ваги за рахунок видалення “зайвих” панелей внутрішнього оздоблення, зменшення шумоізоляції, легким колесам та спортивним кріслам. Аеродинаміку гарячого хетча має покращити новий обвіс та спойлер.

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