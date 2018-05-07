Студенти літньої школи Skoda створили концепт кабріолета чи скоріше родстера на базі Karoq, та до його прем'єри у червні новонародженому потрібне ім'я.

Хлопці та дівчата Skoda Academy порізали кросовер Karoq, аби показати, чого вони навчились у “школі” Шкода. Не обійшлось і без модного нині “дроп-мода”.

23 студенти Skoda Vocational School у Млада Болеслав добре попрацювали над найновішим кросовером марки, аби змінити саму його концепцію. Тепер це “кросовер з відкритим верхом, що має спортивний та динамічний вигляд”. Це вже п’ятий проект випускників Академії. Офіційна презентація концепту має відбутись у червні.

Раніше студенти збудували Citijet на базі маленького хетчбека Citigo (2014 рік),

пікап Skoda Funstar (2015 рік) на базі Fabia,

купе Skoda Atero (2016 рік) на базі Rapid Spaceback,

та електричний баггі Skoda Element (2017 рік), знову ж таки на базі компакта Citigo.

Цього разу молодь узялась за новий кросовер. Кабріо-Карок має ту ж колісну базу, що й звичайний SUV, а під капотом ховається знайомий 1.5 TSI потужністю у 148 к.с. Окрім зрізаного даху, студенти попрацювали над новим заднім бампером з патрубками вихлопної системи, модифікували передні та центральні віконні стійки авто, вкрили дверні ручки люмінісцентною фарбою. Передній бампер також буде інакшим, а ще у нього вбудовано проектор, котрий вночі створює світловий логотип Skoda на асфальті.

Концепт також отримав комплект амортизаторів та пружин від Octavia RS, що значно зменшило його кліренс і остаточно змінило саму його сутність – тепер його навряд чи можна назвати кросовером. А як саме його називати, мають придумати або самі студенти, або ж прихильники бренду, котрі можуть запропонувати свої варіанти назви на офіційній сторінці у Facebook.

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