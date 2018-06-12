Чеський виробник готується представити «гарячу» модифікацію свого кросовера. Здається, це буде цікава пропозиція для любителів швидких авто за адекватну ціну.

Skoda опублікувала перший тизер майбутнього Kodiaq RS, який в даний час проходить ходові випробування на Нюрбургринзі. Ймовірно, керівництво компанії дало зелене світло на запуск “зарядженого” кросовера.

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Уже відомо, що публічна прем'єра кросовера Skoda Kodiaq RS запланована на початок жовтня в рамках Паризького автосалону. Тобто, можна розраховувати, що онлайн-дебют новинки відбудеться вже у вересні.

В даний час в продуктовій лінійці Skoda є тільки одна модель RS - Octavia, яку можна купити як з бензиновим, так і з дизельним мотором. У Skoda Kodiaq RS буде тільки дизель, незважаючи на проблеми з двигунами на важкому паливі у Volkswagen Group, до складу якої входить Skoda. Привід, як очікується тільки повний.

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Дволітрова “турбочетверка” TDI серії EA288, імовірно, буде поєднуватися виключно з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, тоді як у Octavia RS в арсеналі є також шестиступінчаста "механіка". Мотор, про який йде мова, оснащено двома турбінами. Він розвиває 240 к.с. потужності при 4 000 об/хв і 500 Нм при 1 750 об/хв. Прискорення до першої сотні у Skoda Kodiaq RS займатиме 6,5 секунди.