На одометрі цього 20-річного ліфтбека майже 700 тисяч кілометрів пробігу. Здавалось би місце йому – на звалищі, але машина усе ще на ходу і ще може приємно здивувати.

Хлопці з каналу Car Throttle вирішили з’ясувати, чи зможе стара машина проїхати 800 кілометрів на одному баку пального. І обрали для цієї цілі Skoda Octavia TDI 1996 року випуску.

Згідно з планом, до схід сонця водій покидає туманний Лондон та вирушає у Німеччину на знаменитий Нюрбургрінг, де має проїхати коло і повернутись додому того ж дня, не поповнюючи запас пального у баку. Часові рамки ускладнювали задачу водієві, оскільки не дозволяли рухатись з низькою швидкістю, економлячи пальне. Аби компенсувати ці умови, перед поїздкою водій постарався максимально полегшити автівку, позбувшись запасного колеса, ремкомплекту, панелі з багажного відсіку та ще кількох речей. У той же час, у автомобілі водій не завжди був сам – періодично до нього приєднувався пасажир або й два.

Врешті решт хлопці повернулись до Англії пізно ввечері, зробивши усе, як було задумано. Одометр Skoda Octavia нарахував 1299 пройдених протягом дня кілометрів. Середній показник витрати пального склав 3,8 літри на кожні 100 кілометрів, а найнижчий – 3,3 л/100 км.

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