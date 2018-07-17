Так, дідусі скоро бурчатимуть "от у наші часи були бензинові суперкари"...

Фестиваль швидкості у Гудвуді цього року виявився багатим на гарячі новинки. Одним з кращих видовищ на треку став електричний гіперкар NIO EP9.

Китайський електрокар нещодавно відмітився рекордом на Нюрбургрінгу, щоправда, його вже встигли побити.

Гіперкар на батарейках здатен розвивати швидкість у 200(!) км/гд за 7,1 секунди. Коротку ж трасу у Гудвуді довжиною 1,86 км Петер Дамбрек за кермом ЕР9 подолав за 44,32 секунди – дуже непоганий результат.

Скоріш за все цей екземпляр автомобіля стане колекційним, як і решта 5, котрі компанія випустить. Усі вони вже давно розкуплені, оскільки для такого вражаючого апарату вартість Nio EP9 не надто висока – $1,48 мільйони.

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