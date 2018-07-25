Швидкість "літаючої дошки" – 160 км/год! Тепер гоночний под Енакіна Скайуокера з "Зоряних війн" вже не здається таким фантастичним.

Ви, певно, чули про Френкі Запата та його чудові апарати для любителів ектріму – різноманітні водні та повітряні літаючі пристрої. Однак навряд чи знаєте, що винахідник не зупинився на досягнутому і наразі нарощує максимальну швидкість повітряної дошки Flyboard Air до 160 км/год.

На одному з останніх відео, до речі, знятому у 8k HD, Френкі Запата – гонщик аква-байкер, екстремал, засновник і власник компанії Zapata, зміг розігнати свій “Флайборд Ейр” до 166,4 км/год. Це вражаюча швидкість для такого апарату. І не менш вражаюча сміливість пілота.

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Нагадаємо, Френкі Запата є творцем першого в світі флайборда – пристрою, що дозволяє ширяти у повітрі над водою, використовуючи силу двигунів і потоку води. У 2016 році Запата представив ще більш неймовірний апарат – Flyboard Air. Він являє собою невеличку платформу з чотирма повітряно-реактивними двигунами, що працюють на керосині. З їх допомогою платформа може здійматись у небо на висоту до 3 км і літати протягом 10 хвилин. Максимальна швидкість польоту Flyboard Air на сьогодні – 150 км/год. Однак Запата працює над вдосконаленням апарату для збільшення швидкості і часу польоту.

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