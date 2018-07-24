Це нащадок того самого Lykan SuperSport від W Motors, на котрому герой "Форсажу 7" стрибав з одного хмарочосу на інший.

Сьогодні чимало фірм з ні звідки виробляють шалені гіперкари. Цього разу мова про стартап з Дубаю, що з’явився не так давно і вже випустив другу модель.

Поки болгарський електричний гіперкар Alieno Arcanum існує лише у форматі зображень, хорватський – залучає інвесторів для подальшого розвитку, а індійський проходить останню доводку, хлопці з компанії W Motors вже повним ходом торгують новою моделлю Fenyr SuperSport. До цього моменту автомобіль можна було побачити лише на фото та статичних відео, однак тепер його можно детально роздивитись, а головне – почути. Звук роботи його двигуна – справді вражаючий.

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Fenyr SuperSport оснащено 4-літровим мотором від RUF (ательє, що спеціалізується на тюнінгу Porsche), доповненим парою турбін, що забезпечує мотору продуктивність у 900 кінських сил та максимальний крутний момент у 1,200 ньютон-метрів. Двигун поєднано з автоматичною семиступінчатою трансмісію з подвійним зчепленням.

Шестициліндровий опозитний двигун забезпечує дубайському гсуперкару прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину менш ніж за 2,7 секунди. Максимальна швидкість сягає більше 400 км/год.

Компанія W Motors випустить усього 25 автомобілів моделі Fenyr Supersport, кожен з яких оцінюється у 1,85 мільйона доларів. Чимало, однак значно дешевше, ніж коштував перший автомобіль W Motors – Lykan HyperSport, вартість якого складала 3,4 мільйони доларів.

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