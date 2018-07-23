І трохи збіднішав.

Коли ти на суперкарі – ти в центрі уваги. Та коли кругом повно інших дорогих і рідкісних автомобілів, потрібно щось незвичайне чи надзвичайне, аби виділитись. Власник цього Lamborghini Huracan не вигадав нічого краще, ніж попозувати на машині зверху.

Пригода трапилась під час Corsa America Rally – автопробігу для суперкарів у Флориді. До справжнього раллі ця гламурна подія не має жодного відношення, окрім того, що у ньому також присутні автомобілі. На відміну від справжніх перегонів, де кожен поворот – небезпечний, де рахунок іде на соті долі секунди, а пилюка стоїть стовпом, для учасників Corsa America важливіше похизуватись своєю машиною і проїхатись з вітерцем автострадою з ідеальним асфальтом.

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Герой цього відео вирішив запам’ятатись усім, хто спостерігав за проїздом суперкарів вулицею міста. Для цього він хотів прийняти ефектну позу на даху свого Lamborghini Huracan, аби усі охочі, включно з його дівчиною, могли зробити фото на пам’ять та увіковічити його таким чином у історії.

Що ж, історія його запам’ятає, це точно. Як бевзя, що за секунду “попав” як мінімум на $2850 – саме стільки коштує вітрове скло для Lamborghini Huracan на eBay. Хоча навряд чи він буде шукати нову деталь на віртуальній дошці оголошень, скоріш за все, ремонт буде проводитись у дилера. А там ще й за роботу по заміні візьмуть чимало, тож гаманець хлопця полегшає десь на 5000 баксів. Та його це, здається, зовсім не засмучує – на відео ми бачимо, як він весело обговорює інцидент зі своєю подругою без найменшої тіні смутку і розпачу. Що й не дивно, адже для власника автомобіля ціною більше 400 тисяч доларів такі витрати – просто сміхотворні. Це явно не той випадок, коли “багаті теж плачуть”.

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