Болгарський стартап береться створити на замовлення електричний гіперкар за 1,5 мільйони євро протягом півтора-двох років.

Наразі гіперкар Alieno Arcanum існує лише у віртуальній реальності – компанія має дизайнерські та інженерні розробки, котрі потребують інвестицій на реалізацію.

Перш за все, трохи інформації про компанію Alieno Hypercars. Вона зареєстрована в 2015 році у болгарському селі Слаштен, а виробничий комплекс (чи, скоріше, майстерня – одноповерховий будинок з двома боксами) знаходиться в сусідньому селі Туховишта. Також у власності фірми є німецький промисловий робот Kuka. Жодного живого макета гіперкара немає.

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Однак на офіційному сайті Alieno розміщено інформацію про те, що компанія готова за 1,5 млн євро протягом 18-30 місяців збудувати електричний гіперкар з 24 моторами (по шість на кожне колесо) загальною потужністю у 5221 к.с. (8880 Нм).

В основі болгарського гіперкара лежить монокок з вуглецевого волокна, посиленого кевларом, а зверху змонтовані алюмінієві панелі. Розробники говорять про роботизовану підвіску кожного колеса, а також трьох гальмівних системах: гідравлічну, електромагнітну і знову ж роботизованою. Такі гальма просто необхідні автомобілю, максимальна швидкість котрого – 488 км/год, хоч і теоретична.

Довжина Arcanum – 5240 мм, ширина – 2180, а висота варіюється в межах 1170-1270 міліметрів, оскільки кліренс передбачено електронно-регульований. Довжина колісної бази – 3100 мм.

Фото: Alieno Arcanum / Alieno Hypercars

Розробники вирішили використати від 12 до 24 невеликих електродвигунів замість одного, двох, або чотирьох, як у інших електричних гіперкарів. Акумуляторні батареї, які збирається застосовувати Alieno, – на 180 кВт*год, з графеновими електродами, що має забезпечити Аркануму 1020 км ходу.



Фото: Засновник компанії – Ахмед Мерч, у центрі. Ліворуч від нього шеф-дизайнер Енчо Енчев, а зправа – тест-пілот Іван Кіров / Alieno Hypercars

Передбачено чотири версії гіперкара. Усі мають індекс RP у назві, що означає Raw Power (“груба сила”). Далі слідує цифра, котра вказує на потужність у кінських силах у тисячах. Найпотужніша версія – RP5 з 5221 к.с., RP4 має розрахункову потужність у 4351 к.с., RP3 – 3481 к.с., RP2 – 2610 к.с. При цьому кожна з цих версій може мати одну з трьох модифікацій: STR (Street, для доріг загального користування), TRC (Track, для трек-днів) і RCE (Race, гоночна). Найпростіша базова модель (Alieno Arcanum RP2 STR) оціена у 750 000 євро.

Що ще цікаво – болгари обіцяють наділити машину штучним інопланетним інтелектом. “Системи штучного інтелекту створюють відчуття, що у вас є власний інопланетянин, який є вашим гідом, який вчить, як реалізувати весь потенціал під час руху”, – повідомляє прес-реліз Alieno. Для системи автоматичного керування на гіперкар планують встановити 17 камер (включаючи стерео), вісім радарів, лідар, GPS-сенсори і безліч інших датчиків. Також згадуються цифрові дзеркала, розпізнавання власника за допомогою біометрії, контроль емоцій водія та інші цифрові “фішки”. А на крайній випадок передбачено захист у вигляді 8 подушок безпеки.

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