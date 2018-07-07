Тюнінгове ательє Abt створило болід з гібридною силовою установкою на 1000 кінських сил і "магічною кнопкою".

Тюнери німецького ательє ABT Sportsline перетворили гарячий універсал Audi RS6 Avant на ураганний гібридний болід.

Відео-огляд ABT RS6-E проводить ніхто інший, як сам Даніель Абт – засновник і власник тюнінг-ательє. Його команда узяла за основу не простий “Авант”, а у виконанні RS, що означає, 4-літровий V8 з парою турбін. Далі хлопці з ABT прокачали його до 730 коней потужності, назвавши це своє творіння RS6+ і вже цій лютій штуковині додали електромотор на 288 сил.

Також цікаво: Audi S8 проти BMW M760Li: відео дасть відповідь, котрий швидше

Як розповів Даніель Абт, електромотор можна задіяти лише після досягнення швидкості у 100 км/год, увімкнувши спеціальну буст-кнопку. Після натискання зеленої кнопки вивільняється уся потужність електродвигуна і виникає ефект, схожий на застосування закису азоту.

Абт говорить, що RS6-E – “Повноцінний робочий прототип”, а значить придбати його поки що не можна, однак якщо фірма отримає певну кількість замовлень, можливо невеличку серію таких універсалів усе ж побудують.

Також цікаво: Porsche 919 Hybrid Evo: зустрічайте нового короля Нюрбургрінгу (відео)