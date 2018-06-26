Прихильники німецьких брендів можуть нарешті з упевненістю сказати, який з ціх преміум-седанів швидший.

Ці флагманські седани преміум-класу від Audi та BMW часто водять шофери, хоча, незважаючи на усю солідність та комфорт ці автомобілі є дуже швидкими і у спринті вони не осоромлять а ні власника, а ні водія.

Мало того, що ці моделі – найбільші представники модельного ряду своїх марок, вони ще й мають подовжену колісну базу а на додачу – найкраще від своїх спортивних підрозділів. На старті Audi S8 Plus та BMW M760Li. Чотири кільця з Інгольштадту мають 4-літровий V8 з парою турбін, що забезпечують йому потужність у 605 кінських сил, його противник з Баварії має 610 “сил”, що надходять від V12 бітурбо об’ємом 6,6 літрів. Противники демонструватимуть свою вправність у прискоренні з місця до 100 та 300 кілометрів на годину. Робіть ваші ставки, панове!

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