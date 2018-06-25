У вересні минулого року в Арабських Еміратах було скасовано закон, що забороняв жінкам сідати за кермо. Це відео доводить, що усе, що робиться – на краще.

Нові королівські закони ОАЕ дозволяють жінкам мати водійське посвідчення, відвідувати стадіони і кінотеатри без супроводу чоловіка, ходити на музичні концерти і ще багато чого, що століттями було заборонено мусульманським жінкам Аравії. Відзначити таку оказію вирішила крсуня-гонщиця Асеель Аль-Хамад, що промчала гоночним треком на новому Jaguar F-Type.

Подію, присвячену широкій емансипації, назвали #WorldDrivingDay. У цей день Аль-Хамада вперше сіла за кермо автомобіля у своїй власній країні, більше того – на гоночному треку. Вона є першою жінкою-членом Автомобільної Федерації Саудівської Аравії та є представником Саудівської Аравії у жіночому комітеті Комісії з автоспорту FIA.

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Фото: Асеель Аль-Хамад на World Driving Day з Jaguar F-Type / Jaguar Land Rover

“Я люблю машини з дитинства і сьогоднішній день сповнює мене чудовими емоціями. Це кращий момент мого життя. Чи є кращий спосіб відсвяткувати World Driving Day, ніж проїхатись треком на Jaguar F-Type у своїй країні? Я сподіваюсь, що люди в усьому світі розділять нашу сьогоднішню радість, поділившись своєю історією у соцмережах з хештегом #worlddrivingday”, – сказала Асеель Аль Хамад.

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