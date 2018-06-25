Apple, Samsung і автовиробники затвердили першу версію стандарту електронного ключа для автомобілів. Цифровий ключ дозволить відкривати і закривати машину, а також заводити двигун зі смартфона.

Консорціум Car Connectivity Consortium (CCC), до складу якого входять найбільші ІТ-та автокомпанії, затвердив першу версію стандарту електронного ключа. Він буде доступний клієнтам компаній-учасниць консорціуму. Автовласники зможуть завантажити цифровий ключ на свій смартфон і використовувати його замість звичайного ключа.

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Система дозволить відкривати і закривати автомобіль, запускати двигун, а також ділитися з іншими людьми доступом до автомобіля за допомогою смартфонів, розумних годин і інших пристроїв. Консорціум має намір зробити систему єдиним стандартом, який буде доступний всім учасникам ринку.

Учасниками консорціуму стали: Audi, BMW, General Motors, Hyundai, Apple, LG, Panasonic, Samsung, Volkswagen, Alps Electrics, Continental Automotive, Denso, Gemalto, NXP і Qualcomm.

З метою безпеки компанії домовилися використовувати технологію бездротової передачі даних NFC, яка володіє радіусом дії близько 10 см, що значно менше, ніж у Wi-Fi або Bluetooth.

Машина буде відкриватися тільки тоді, коли водій підійде до автомобіля зі смартфоном. Керувати машиною з дому або офісу не вийде, але і зловмисники не зможуть перехоплювати сигнали, перебуваючи далеко від автомобіля.

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До початку 2019 року консорціум планує доопрацювати версію стандарту ключа і отримати готове рішення, яке знизить витрати на розробку і буде підходити до різних видів пристроїв і транспорту.