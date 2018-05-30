Механіки використовують аналог Google Glass для швидшого ремонту авто.

Ідея Porsche полягає у тому, аби поєднати сучасні віртуальні технології з реальністю, аби прискорити ремонтні роботи своїх майстрів на СТО.

Коли у регіональних дилерів Porsche виникає проблема з ремонтом автомобіля, вони звертаються до центрального офісу для консультації та допомоги. За цим слідують телефонні перемовини чи переписка електронною поштою і справа затягується. Однак тепер зі смарт-окулярами ODG R-7 і програмним забезпеченням від AiR Enterprise, експерт у штаб-квартирі може побачити усе, що бачить механік і допомогти йому у режимі реального часу. Технологія дозволяє експерту робити позначки на своєму екрані, вказуючи, на що саме потрібно звернути увагу, або передати на одну з лінз R-7 потрібну схему.

Porsche розраховує на скорочення часу вирішення проблемних питань до 40 відсотків, завдяки використанню доповненої реальності. На першому етапі система Tech Live View буде працювати у США, де німецька компанія має 189 дилерських центрів, а згодом може стати обов’язковою для усіх дилерів марки.

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