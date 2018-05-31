І цим автомобілем стане електричний Audi e-tron Quattro.

Компанія Audi оприлюднила інформацію про дві важливих зміни, що чекають на електрокар e-tron Quattro на шляху до конвеєра. Обидві спрямовані на покращення аеродинаміки, що, у свою чергу, є важливим аспектом для збільшення запасу ходу на одному заряді.

Передсерійний “ітрон” провів у аеродинамічній трубі більше 1000 годин, доки інженери чаклували над кузовними елементами, намагаючись знизити опір повітрю. І їм це вдалось: коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,28. Такий показник дозволив додати ще 35 кілометрів до запасу ходу електро-хетчбека.

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Такого результату було досягнуто завдяки невеличким змінам у формі переднього бамперу та ще кількох елементів, однак найцікавіша зі змін – зовнішні дзеркала заднього виду. Їх замінили камерами. Нарешті хтось зважився зробити це у серійному автомобілі!

Фото: Audi e-tron Quattro / Audi

Audi називає ці камери “віртуальні зовнішні дзеркала”. Зображення з них буде відображатися на OLED-дисплеях між панеллю приладів і дверима. Футуристична відео-система суттєво зменшує опір повітрю і шум вітру, та її використання у деяких країнах може бути заборонено, тому Audi буде пропонувати автомобіль з віртуальними дзеркалами лише там, де це дозволено законом.

Окрім оптимізації елементів кузову, Audi e-tron Quattro отримав адаптивну пневматична підвіска з регульованим демпфуванням, котра автоматично зменшує дорожній просвіт на високих швидкостях, аби зменшити опір. На додачу у бампері хетчбека обладнані автоматичні жалюзі, що зазвичай закриті і забезпечують плавне обтікання повітря без завихрень, а відкриваються лише тоді, коли компоненти трансмісії вимагають охолодження.

Нагадаємо, серійний e-tron мають представити 30 серпня цього року, а до покупців перші автомобілі дійдуть на початку 2020-го.

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