Італійці самі будуть вирішувати, кому можна стати власником одного з 63 суперкарів, а кому - зась.

Навряд чи хтось сподівався, що Lamborghini вирішить втілити вражаючий футуристичний концепт Terzo Millenio у життя, однак днями відбулась закрита презентація цієї моделі, що буде продаватись під назвою LB48H.

На презентацію автомобіля були запрошені VIP-клієнти з усього світу – усього 200 обраних. При цьому навіть не кожному з них пощастить стати власником цього гіперкара. Справа не у вартості – базова версія LB48H оцінена у 2,5 мільйони доларів, що не так і багато для тих, у чиєму гаражі вже стоїть кілька рідкісних “Ламбо”.

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Фото: Концепт Lamborghini Terzo Millenio / Lamborghini

Річ у тім, що модель буде випущена обмеженим тиражем у 63 екземпляри, а тому керівництво фірми за лише їм зрозумілим принципом буде проводити відбір “гідних” цього суперкара товстосумів. Відомо, що однією з умов для придбання Lamborghini LB48H є володіння кількома іншими моделями марки, при чому мова не йде про рядові Gallardo чи Murcielago.

За непідтвердженою інформацією Lamborghini LB48H отримає гібридну силову установку на основі бензинового V12. Виробництво моделі стартує наступного року.

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