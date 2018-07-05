Універсалу RS6 німецькі тюнери додали електричної потужності, судячи з назви – універсал отримав 1000 "сил".

Новий відео-тізер від ABT показує електрифікований Audi RS6 Avant з “кілограмом” кінських сил.

Вже завтра німецьке тюнінг-ательє обіцяє презентувати своє нове творіння – RS6-E на базі гарячого універсалу Audi RS6 Avant. Поки що тюнери лише підігрівають цікавість публіки черговим тізером, що натякає на ураганну динаміку автомобіля. Наразі відомо, що RS6-E поєднує 4-літровий бензиновий бітурбо двигун з електродвигуном. Раніше АВТ представила модель RS6 Avant Performance Nogaro з 695-сильним мотором, тому можна припустити, що RS6-E матиме такий самий агрегат і близько 300 к.с. від електричного двигуна.

Також цікаво: Carlex Mercedes X-Class: сухопутна яхта у стилі Maybach

Фото: Audi RS6-E / стоп-кадри з відео

Судячи з облич людей у цьому рекламному відео, можна сподіватись, що динаміка розгону універсалу до сотні буде значно кращою, ніж 3,7 секунди, як у Nogaro. А спідометр у тізері натякає на максимальну швидкість у 320 км/год).

Наразі невідомо, чи буде ABT пропонувати набір для конверсії RS6 Avant на RS6-E, чи може клієнти муситимуть купувати вже готовий автомобіль. Хоча не виключений і можливість того, що RS6-E – лише шоу-кар.

Також цікаво: Audi E-Tron розкрив свій інтер'єр