Польські тюнери перетворили німецький пікап на розкішний авто-лайнер.

Ательє Carlex Design представило розкішну версію Mercedes-Benz X-Class під назвою Yachting Edition. Пікап отримав нові кузовні елементи з карбону, а також кілька деталей від кабріолета Mercedes-Maybach S650.

Для Mercedes-Benz X-Class фахівці Carlex розробили карбоновий боді-кіт, що складається з 15 компонентів. Список нових деталей включає передній бампер, накладку на капот, задній бампер, спойлер, колісні арки і рамки задніх ліхтарів.

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Фото: Carlex Design Mercedes-Benz X-Class Yachting Edition / Carlex Design

Оскільки Carlex Design позіционується як спеціаліст у індивідуальних інтер’єрах, салон X-Class зазнав суттєвих змін. Усі м’які поверхні салону були перешиті шкірою Nappa Porzellan (використовується для салонів Maybach) і алькантарою, у оздоблення пікапа додали кілька деталей з коштовної деревини. Довершують образ “фермерського автомобіля для олігарха” колісні диски і решітка радіатора від Mercedes-Maybach S650.

Mercedes-Benz X-Class Yachting Edition буде випущено обмеженим тиражем. Орієнтовна ціна машини становитимк 105 тисяч євро.

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