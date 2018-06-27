Маск "твітнув", що пікап буде повнопривідним вже в базовій версії і зможе автоматично регулювати кліренс, в залежності від завантаження.

Активність Ілона Маска у Twitter вже не раз дозволяла журналістам та експертам дізнатись дещо про майбутні моделі марки, та головне – керівник Tesla у такий спосіб реально спілкується з громадою, що дозволяє його компанії створювати продукти, котрі дійсно цікаві покупцям.

Цього разу Маск запитав у своїх підписчиків, що б вони хотіли бачити у майбутньому пікапі Tesla. При цьому він повідомив, що автомобіль вже в базовій комплектації матиме два електродвигуна з шаленим крутним моментом та саморегульовану пневматичну підвіску.

Читайте також: Tesla Roadster отримає 10 ракетних двигунів SpaceX

Пізніше він додав, що буде зручно, якщо задній борт пікапа матиме електропривід і буде опускатись до самої землі, на зразок вантажівок з платформою-ліфтом.

I would like each wheel to be individually controlled so that it can rotate in place, climb like a mountain goat, and have true electronic torque vector. https://t.co/xssK9iFw1k — Domenick (@Domenick_Y) 26 червня 2018 р.

Один з фоловерів Маска запропонував зробити пікап повнопривідним, обладнавши його колесами з незалежним приводом для кожного, аби мати можливість “забиратись вгору, з вправністю гірського козла”.

Далі Маск наголосив, що такі речі як камери 360-градусного огляду та функція автоматичного паркування будуть обов’язковими для пікапа.

Також цікаво: Вантажівка Tesla Semi отримала функцію "Скажений Макс"