Ну хіба ж годиться на такій машині возити дрова для дачі? Чи мішки з цементом... А навіщо ж йому тоді кузов?

Відео-огляд від відомого блогера дає відповідь на кілька питань, котрі хвилювали нас від самої появи пікапа Mercedes-Benz X-Class, однак не на всі.

Перед нами Brabus X250d: ультимативний пікап від відомого німецького ательє, що позиціонує себе як “найбільший у світі незалежний автомобільний тюнер”. Вантажний “Мерс” отримав кілька нових кузовних деталей, за якими його легко упізнати серед інших X-Class. Зовні пікап Brabus відрізняють нові світлодіодні маркери, інтегровані в передній бампер та додаткові діодні лампи на даху, спеціальна решітка радіатора, хромовані вихлопні труби та 20-дюймові колісні диски.

Також цікаво: Mercedes-Benz готує конкурента Jaguar I-Pace

Фото: Brabus X250d / Brabus

Та, як і слід очікувати від Brabus, головні зміни криються під капотом. Не сказати, що надбавка потужності є вражаючою, але тюнер обіцяє згодом представити більш продуктивну версію. Поки що ж 2,3-літровий турбодизель від Nissan Navara продукує 211 кінську силу потужності та 510 Нм крутного моменту, що на 21 к.с. і 60 Нм більше, ніж раніше. З березня цього року X-клас також пропонується з великим шестициліндровим дизельним двигуном і Brabus підтвердив, що готує програму посилення і для нього.

На останок головне питання, що цікавить усіх, кому не байдужий X-Class: так, цей пікап Mercedes – набагато більше, ніж просто ребрендинг Nissan Navara, особливо у виконанні Brabus. На решту питань дає відповідь Shmee150 (радимо увімкнути субтитри).

Також цікаво: Військовий Mercedes-Benz G-Wagon MRV 6.2 здатний роззброїти ворога одним лише своїм виглядом