Армійський "Кубик" лише віддалено нагадує свого цивільного "брата".

Армійський броньований позашляховик Mercedes-Benz MRV 6.2 презентували на виставці Eurosatory 2018 у Парижі.

Машина побудована на основі G-Сlass 461 і попереднього армійського позашляховика LAPV 6.1. Абревіатура MRV 6.2 означає Multi Role Vehicle, або багатоцільовий автомобіль, а 6.2 – це вага машини у тоннах.

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Під капотом 5.5-метрового позашляховика встановлено 3-літровий дизельний V6, що працює в парі з 5-ступінчастим автоматом і двоступеневою роздаточною коробкою. Агрегат має потужність у 185 “сил” та 400 Нм і здатен споживати навіть неякісне пальне.

MRV 6.2 обладнано портальними мостами та здвоєними амортизаторами на кожному колесі. Кліренс армійського джипа – 412 мм. В залежності від цільового призначення для автомобіля пропонується різноманітне оснащення бронювання та обладнання.

Фото: Mercedes-Benz MRV 6.2 / kolesa.kz

Базова ж модель має відкритий кузов, чотиримісний салон, міцний трубчатий каркас з туреллю під кулемет або іншу зброю. Позашляховик має особливі агресивні шини розмірності 305/80 R18. Лобового скла в базової моделі немає. Зате є бронювання днища кузову для захисту від мін.

Армійський Mercedes-Benz MRV 6.2 здатен долати брід глибиною у метр і долати схили з нахилом до 42 градусів.

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