Усередині він саме такий, яким має бути електрокар завтрашнього дня.

Ви вже, напевно, не раз бачили E-Tron у яскравому піксельному камуфляжі, та тепер Audi дозволила зазирнути всередину електрокара.

Здається, прийшов час звикати до повної комп’ютеризації автомобілів – у кабіні електрокара п’ять екранів. Там, де ми звикли бачити дефлектори системи обдуву, розміщені 7-дюймові монітори, на котрі виводиться зображень з відеокамер, що замінили дзеркала заднього виду. Ще один великий монітор виконує функцію панелі приладів. На центральному тонелі знаходиться ще пара чималих екранів, один з яких відповідає за управління мультімедійною системою з акустикою Bang & Olufsen (16 динаміків та 700-ваттний підсилювач), а інший допомагає керувати функціями самого автомобіля.

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Фото: Інтер’єр Audi E-Tron / Audi

Компанія Audi планувала представити E-Tron у Брюсселі 30 серпня, але через арешт виконавчого директора компанії прем’єру перенесено на пізніший час у США.

Нагадаємо, E-Tron обладнано парою електродвигунів та літій-іонним акумулятором потужністю 95 кВт*г. Потужність силової установки E-Tron поки що не розкрита, але відомо, що запас ходу електрокара буде близьким до 400 км.

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