Що означають ці значки на панелі? – автодилери кажуть, що питання подібного роду - одне з найпопулярніших в числі звернень на гарячу лінію. А ви знаєте приховане значення цих піктограм, які спалахують у вас на щитку приладів?

Розібратися, що означають значки на панелі приладів, варто хоча б тому, що багато хто з них попереджають про важливі речі – наприклад, необхідність терміново зупинитися і охолодити двигун або долити масло. Проігнорувати тривожний сигнал на торпедо "легко" ще й тому, що більшість з них, на щастя, ми бачимо вперше в житті.



Зазвичай при вмиканні запалювання автомобіль на пару секунд підсвітлює всі наявні на панелі приладів піктограми – щоб водій або діагност міг переконатися, що лампи не перегоріли і ланцюги живлення справні.

Читайте також: Що чекає українських автомобілістів у 2018 році

Розкодування піктограм в загальному однакове для всіх виробників автомобілів, хоча в окремих випадках буває "індивідуальний підхід". Як ви самі можете помітити, всі значки (за рідкісним винятком) можна розділити за кольорами на три групи: зелені, помаранчеві, червоні.

Щоб запам'ятати, що означають значки на панелі приладів, потрібно зафіксувати в пам'яті наступне. Зелені піктограми зазвичай інформують про включення і успішну роботу якогось приладу або системи, помаранчеві (жовті) сигналізують про будь-яку несправність, на яку водієві варто звернути увагу. Червоні – це сигнал тривоги, вони повідомляють про те, що автомобіль скоро не зможе продовжувати рух, і більш того, що поїздка може закінчитися аварійної поломкою або ДТП.

Читайте також: Nissan проникає в мозок водіїв: відео

Звичайно ж, повний комплект зібраних тут піктограм (а це напевно ще не все) навряд чи буде присутній на одному автомобілі. І справа не тільки в специфічних значках, характерних для кабріолетів або задньомоторних спортивних купе. Просто на багатьох сучасних добре укомплектованих моделях значна частина інформації видається водієві на екрані борткомп'ютера – цілком зрозумілою, людською мовою, а не зашифрованими піктограмами. Так що в якійсь мірі багато значків можна вважати анахронізмом. Але знання того, що означають значки на панелі приладів, більшості водіїв – тим більше українських – потрібно буде ще довгий час.

Читайте також: Найпопулярніші автомобілі України

Звичайно ж, зубрити напам'ять всі символи і вчити, що означають значки на панелі, не обов'язково. Так це не кожен і зможе. Але уважно перечитати нашу інфографіку все ж варто – щоб в голові відклалося головне: чого стосується той чи інший значок. Адже кожна піктограма намагається графічно відобразити вузол або систему, до якої вона хоче привернути увагу водія. Щоб вже після того він розбирався, про що саме мова – про успішну роботу системи або про вимогу негайної зупинки.

Нагадаємо, що найдешевший автомобіль світу буде продаватися в Україні.