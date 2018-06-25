Електричний кросовер вже став на конвеєр, та його дебют тепер переноситься на кілька місяців.

Вже кілька місяців Audi демонструє публіці свій перший електричний кросовер e-tron quattro. Нещодавно стало відомо, про початок його виробництва, однак після арешту СЕО компанії, прем’єру моделі вирішили відкласти.

Презентація Audi e-tron quattro була запланована на 30 серпня у Брюсселі під час Audi Summit. Однак видання Electrek повідомляє з посиланням на Financial Times, що німецький автовиробник відклав запуск автомобіля через арешт генерального директора Audi Руперта Штадлера, пов’язаний з “дизельгейтом”.

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За попередньою інформацією прем’єра моделі перенесена на 17 вересня цього року і замість Брюсселю відбудеться у Сан-Франциско. Саме цю дату просить залишити вільною у своєму розкладі запрошення від Audi.

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