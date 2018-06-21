Пілотна програма буде запущена у роботу в рідному для німецького виробника Інгольштадті.

Експериментальний проект Audi носить назву Urban Air Mobility і розпочне роботу у Інгольштадті. У ньому будуть задіяні автономні електричні квадрокоптери, створені спільно з Airbus.

Тимчасовий генеральний директор Audi Абрахам Шот, міністр транспорту Німеччини Андреас Шейер, міністр з цифрових питань Дороті Бер, технічний директор авіаційного гіганта Airbus Грація Віттадіні і мер Інгольштадту Крістіан Льозель підписали угоду про наміри, щодо запуску проекту Urban Air Mobility в Інгольштадті. Він передбачає створення єдиної автоматизованої системи мобільності, котра стане частиною ініціативи ЄС щодо розвитку “інтелектуальних міст”.

Читайте також: Олімпійські ігри у Токіо в 2020 році можуть стати початком ери безпілотних авто

Наземний “вимір” передбачає використання двомісного модуля з п'ятим рівнем автономності. Другим виміром є повітря: до наземного модуля під’єднується коптер і апарат здіймається у небо. В повітрі машиною також керує штучний інтелект. Він і вирішує, як краще прокласти маршут до пункту кінцевого призначення, комбінуючи автостради й повітряні коридори.



Фото: Концепт літаючого таксі Audi-Airbus-Italdesign / Audi

Крутить гвинти й обертає колеса електромотор. Створенням літаючого таксі займались спеціальні підрозділи студії Italdesign (дочірня компанія Audi) та Airbus. Проект повітряного таксі отримав назву Роp.Up Next.

Також цікаво: Ілон Маск каже, що літаючі автомобілі нас повбивають