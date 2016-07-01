Японський уряд розглядає можливість вивести флот автономних автомобілів на вулиці Токіо, а згодом перетворити іміджеву кампанію на комерційний проект.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе презентував стратегію дій уряду з підготовки до проведення Олімпійських ігор у Токіо в 2020 році. Найцікавішою видається пропозиція вивести на вулиці мегаполісу таксопарк автономних машин.

Використовувати безпілотні автомобілі пропонується для транспортування гостей японської столиці, при чому безкоштовно для користувачів. Після проведення ігор парк безпілотників пропонують перетворити на службу таксі.

Пан Абе зазначив, що таке рішення не лише продемонструє світовій спільноті можливості японських автовиробників і готовність влади до змін, а й спонукає керівництво інших країн прискорити процес легалізації безпілотних машин.

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