Купеподібний седан демонструє взірцеву керованість.

Маневр з об’їзду перешкоди, зазвичай, найкраще вдається короткобазним автомобілям. Однак п’ятиметровий Audi A7 доводить, що бувають виключення з правил.

Новий A7 Sportback не лише довгий, а ще й важкий – його вага трохи менша двох тонн. Однак під час тесту, відомого як moose test чи “тест на лося”, котрий проводили автори проекту KM77, автомобіль впорався з задачею бездоганно.

Маневри виконуються на швидкості 75, 76, 77 та 78 км/год. Кожного разу Audi A7 Sportback демонстрував керованість, близьку до ідеальної, за що й заслужив високу оцінку відео-блогерів.

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