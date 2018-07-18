У розробці авто братимуть участь спеціалісти команди Формула 1 Force India.

На Фестивалі швидкості у Гудвуді, як і було обіцяно, представлено прототип індійського електричного гіперкара Vazirani Shul. Купе створене під керівництвом дизайнера Чанкі Вазірані, котрий раніше працював на Jaguar, Land Rover та Rolls-Royce.

Vazirani Shul отримав по електромотору на кожне колесо і компактний газотурбінний механізм, що допомагає живити невелику батарею. Кузов гіперкара, як і його просторова рама, виготовлені з вуглеволокна. Технічних деталей індійці не повідомили. Однак Вазірані повідомив, що у під час розробки інженери концентруватимуть увагу не на лінійній динаміці, а на керованості, оскільки окремі електродвигуни дозволяють оптимально розподіляти та керувати вектором тяги.

Фото: Концепт Vazirani Shul / Autocar

Незрозуміло де машина буде виготовлятись, якщо буде, але фірма повідомила про плани на випуск дрібної партії трекових гіперкарів, зі якими, можливо, буде щось більш “народне”.

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