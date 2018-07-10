Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, McLaren та решта виробників супер- і гіперкарів мають дати дорогу молодим брендам, таким, як індійський Vazirani.

Стартап Vazirani Automotive з Мумбаю заснований випускником Каліфорнійського центру мистецтв, що працював дизайнером у Rolls-Royce та Jaguar Land Rover – Чанкі Вазірані. Свій перший проект – еектричний суперкар компанія збирається презентувати “на ходу” під час 2018 Goodwood Festival of Speed.

Наразі компанія оприлюднила кілька скетчів і відео-тізер суперкара, що отримав назву Shul. Як показує відео, назва машини якимось чином трансформувалась з англійського слова soul, тобто “душа”. Про душу машини – її силову установку – поки що нічого не відомо, на відео ми бачимо лише легкі плавні лінії алюмінієвого кузову з карбоновим капотом.

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Фото: Скетчі концепту Vazirani Shul / Оverdrive

Представники фірми натякнули, що потужність гіперкар отримуватиме від кількох електродвигунів, доповнених компактною турбіною. Поки що це все, що повідомила компанія Vazirani про свій перший проект, але представники марки пообіцяли, що Shul даруватиме водієві “духовний автомобільний досвід приборканої сили, вічної краси та тихої звершеності”, що б це не означало. Що ж, з нетерпінням чекатимемо 12-15 липня, аби побачити “Шул” у Гудвуді.

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