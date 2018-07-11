Індійське авто Tata Nano, яке вважається найдешевшим у світі, знімуть з виробництва через відсутність попиту.

Tata Motors заявила, що виробництво дешевого автомобіля Nano, який мав на меті перевести населення Індії з мотоциклів на авто, буде звернуто до кінця року.

Автомобіль у своїй "теперішній формі не може випускатись після 2019 року", - заявив автовиробник.

Найдешевший в світі Tata Nano почали випускати 10 років тому. І хоча в планах було продавати машину по всьому світу мільйонними тиражами, навіть на батьківщині інтерес до нього був невеликий. Дійшло до того, що у червні 2018 року Tata виробив аж одну Tata Nano, порівняно з 275 у тому ж місяці минулого року. Хоча з нього навіть намагались зробити електромобіль.

Причина зниження попиту – невідповідність сучасним вимогам безпеки та комфорту, навіть незважаючи на низьку ціну у 2900 дол. США за базову версію.

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Зниження попиту тим більш показове, що індійський авторинок виріс у червні 2018 року на 38%. Також стабільний попит і Індії фіксується на мотоколяски та квадроцикли, з якими конкурувала Tata Nano.

Нагадаємо, що в Україні ще більш простий за конструкцією індійський автомобіль-трицикл пропонують за ціною $5400.