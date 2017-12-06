Електромобіль, призначений першочергово для служб таксі, побудований на базі Tata Nano, відомого як найдешевший автомобіль у світі. Новинку вже запустили у виробництво під назвою Jayem Neo.

Перша партія — 400 машин — крапля в морі величезного мегаполісу. Але для подальшого розширення електричного таксопарку необхідний хоч якийсь досвід реальної експлуатації. Перспективи у цього напрямку величезні.

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Jayem Neo використовує в якості силового агрегату 48-вольтну установку потужністю всього 23 к.с. Розганяється таксомобіль до максимальних 90 км/г. За місцевими мірками цілком пристойна швидкість. При спорядженій масі 800 кг електромобіль може перевезти водія і трьох пасажирів на відстань до 140 км. Не багато, враховуючи середній добовий пробіг автомобілів таксі.

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Вартість індійського електромобіля – 500 тисяч індійських рупій (близько 7 700 доларів). За попередньою інформацією, 23-сильна версія буде доступна тільки таксопаркам. А для приватних потреб Jayem Neo буде пропонуватися у форсованій версії з двигуном потужністю 54 к.с. Він зможе розігнатися до більш серйозних 110 км/г.

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Нагадаємо, що зараз Індія лідирує в рейтингу країн з найбільш забрудненим повітрям. За деякими даними, понад мільйон жителів країни вмирає щорічно через хвороби, викликані забрудненням повітря. Столиця Індії посіла перше місце за рівнем забруднення повітря в 2016 році.