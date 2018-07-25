Гонщик і адреналіноман Кен Блок не надто засмутився через втрату і навіть сам себе "потролив" у Фейсбук

Добре, коли автогонщик – сам собі спонсор. От як Кен Блок, що у п’ятницю розбив свій бойовий Ford Escort Cosworth RS, а вже наступної – має новий.

Розбитий і згорілий Escort Кена Блока відновленню не підлягає, та хлопці з команди Hoonigan вже працюють над новим апаратом для свого боса – відомого адреналіномана. Хоча без колес для раллі він навряд чи залишиться, адже в нього є ще новенький Ford Focus RS RX, та він розрахований на участь у інших видах перегонів.

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А Escort Кен використовував для участі у чемпіонаті New England Forest Rally. Кен Блок тримався на третьому місці у перегонах, але на одному з етапів зачепив камінь і автомобіль перекинувся кілька разів і майже одразу спалахнув. Ні Блок, ні його штурман не постраждали, а от від машини мало що лишилось. А ось як автомобіль виглядав до аварії.

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