Машина називається Sion і заряджається прямо на ходу.

Компанія Sono Motors з Мюнхену проводить останні польові випробування свого електрокара на сонячних панелях під назвою Sion.

Німеччина, ймовірно не зможе досягти поставленої мети до 2020 року мати на дорогах країни 1 мільйон електромобілів, однак уряд оголосив про свою готовність підтримувати вітчизняні компанії, що виробляють акумулятори до електрокарів. Саме підтримка держави має допомогти стартапу Sono вийти на ринок якмога скоріше.

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Sono Motors була заснована в 2016 році. Sion – перший автомобіль компанії, він має кузов з інтегрованим у нього сонячними панелями. Акумулятори можна заряджати від сонця, від звичайної розетки або інших електромобілів.

На приладовій панелі електрокара можна побачити справжній мох – він допомогає фільтрувати повітря і регулювати його вологість. Поливати чи доглядати його у будь-який інший спосіб не потрібно.

Фото: Sono Sion / Sono Motors

Sion має 330 сонячних елементів, розміщених на даху, дверцятах багажника, бічних поверхнях кузова та капоті автомобіля – буквально всюди. Повністю заряджені акумулятори дозволяють проїхати близько 250 км. Решта технічних характеристик поки невідома. Зате компанія повідомила, що серійна версія Sion буде обладнана кондиціонером та мультимедійною системою з великим сенсорним екраном управління і можливістю підключення різноманітних пристроїв.

Компанія обіцяє розпочати серійне виробництво таких електромобілів у другій половині 2019 року на одному із своїх німецьких заводів, а доставку машин – на початку наступного. За інформацією Sono Motors, фірма вже зараз має близько 5000 замовлень. Це й не дивно, адже коштує такий еко-дружній автомобіль 16 000 євро.

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