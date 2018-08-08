Китайський LCV хоч і зветься автомобілем, з його експлуатацією на дорогах загального користування можуть виникнути спірні питання.

Китайський електрокар під назвою Fulu Mk1 в Україні можна придбати усього за 109 999 гривень. Його вже анонсували за 150 тисяч навесні, а тепер він продається зі знижкою.

Однак варто пам’ятати, що це LCV – низькошвидкісний автомобіль, що не підпадає під визначення “механічний транспортний засіб” у ПДР України.

У описі Fulu Mk1 на сайті прордавця вказано наступне: “Зазначений транспортний засіб не підлягає експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, не має використовуватись на автомобільних дорогах державного значення та не є механічним транспортним засобом в розумінні Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306”.

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З цього випливає, що електрокар не підлягає реєстрації, як велосипед, і не може використовуватись на дорогах, як квадроцикл. Та незважаючи на ці обмеження, автомобільчику можна легко знайти застосування.

Fulu Mk1 має довжину 2450 мм, ширину 1230 мм і висоту 1550 мм, при масі у 435 кг. Автомобіль чотиримісний, оснащення включає центральний замок, магнітолу і (увага!) камеру заднього виду.

У рух машину приводить електромотор змінного струму, що розвиває потужність у 2,2 кВт*г (це 3 к.с.) і дозволяє розвивати швидкість до 45 км/год. Свинцеві акумулятори забезпечують запас ходу у 120 км, а зарядити електромобіль можна за 8 годин.

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