Електроскутери, електровелосипеди та інший електротранспорт все частіше з’являється на українських дорогах. Чи треба їх реєструвати та за якими правилами вони мають пересуватися містами?

Останнім часом на дорогах українських міст з’являється все більше електротранспорту – електровелосипедів, електроскутерів, елетроскейтів, електромотоциклів, електрокарів, моно коліс та гіробордів. Вся ця електротехніка нова, тому застарілі Правила дорожнього руху не передбачають норм їх пересування.

Для початку розберемося, які транспортні засоби регулюють Правила дорожнього руху. В п. 1.10 ПДР перелічено терміни, які вживаються у Правилах. Зокрема, "механічний транспортний засіб — транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт". Таким чином, щоб електротранспорт вважався "механічним ТЗ", він повинен мати двигун потужністю понад 3 кВт.

Електротранспорт, який не може бути віднесений до "механічних транспортних засобів":

Гіроборди – зазвичай малопотужні транспортні засоби з показниками 100-300 Вт.

Більшість гіроскутерів має потужність у 300-700 Вт, найпотужніші двоколісні гіроскутери типу "сігвей" - 2700 Вт.

Електроскейти (електричні самокати) виробляються потужністю від 100 до 500 Вт.

Моноколеса потіжністю 350-700 Вт теж не підпадають під це визначення.

Електросамокати мають потужність від 250 до 800 Вт.

Електровелосипеди або гібридні велосипеди оснащуються допоміжними електродвигунами у 300-500 Вт.

Електроскутери (або електромопеди) мають двигун від 250 до 2000 Вт.

Мінібайки потужністю 250 – 1500 Вт.

Електробайки (електричні мотоцикли), хоча й схожі на звичайні мотоцикли, мають двигуни у 800 – 3000 Вт.

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Серед двоколісних транспортних засобів у ПДР є визначення "велосипед, мопед та мотоцикл".

"велосипед — транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому". Таке визначення одразу ж відкидає будь-які транспортні засоби, які повністю чи частково приводяться у рух двигуном, в тому числі електричним.

Тому обираємо з-поміж "мопед" та "мотоцикл":

"мопед — двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

мотоцикл — двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 куб. см і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг".

Враховуючи те, що в визначенні "мотоцикл" жодного слова про електропривід нема, то усі двоколісні електричні транспортні засоби, у яких двигун має потужність від 3 до 4 кВт, українські Правила дорожнього руху відносять до "мопедів", який відносить до механічних транспортних засобів. А це вже накладає масу зобов’язань.

Відповідно до п. 2.1 "Водій механічного транспортного засобу має мати при собі "посвідчення на право керування відповідної категорії, реєстраційний документ… страховий поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності".

Тому хоча існують і більш потужні електробайки, однак їх в Україну не завозять, щоб не мати проблем з сертифікацією та реєстрацією.

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Якими правилами – для велосипедів чи механічних транспортних засобів – мають керуватися водії електротранспорту?

Виходячи з діючих положень Правил, для них не встановлено практично ніяких правил. За винятком тих ТЗ, які не розвивають швидкість більше 40 км/год: п. 11.7 ПДР: "Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км/год. або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Таким чином, зміни до Правил дорожнього руху, які б регулювали водіїв електротранспорту, давно назріли. Нагадаємо, що зміни до ПДД вносить Кабінет Міністрів України своєю постановою.

Рекомендація "Авто 24"

У більшості випадків при керуванні електротранспортом не потрібно мати ні посвідчення водія, ні реєстраційних документів на нього. Втім, якщо мотобайк сильно схожий на звичайний мотоцикл, радимо мати при собі документ з технічними характеристиками свого транспортного засобу. Так можна довести поліцейському, що ви керуєте не механічним транспортним засобом, на який не потрібні права і техпаспорт.

Нагадаємо, які в Україні діють штрафи за порушення ПДР.