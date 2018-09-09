За перші шість місяців 2018 року в Україні зареєстровано 13,7 тисяч автомобілів, які мають електродвигун в якості силової установки.

Розподіл продажів електромобілів та гібридних авто (з бензиновим та електричним двигуном) в Україні майже рівномірний, однак електричні дещо переважають. Так, за перше півріччя 2018 року в нашій країні придбали 7193 електричних авто та 6516 – гібридних. Це пов’язано з пільгами щодо ввезення повністю електричних авто, які на гібридні авто не розповсюджуються.

Цікаво, що лідери обох категорій екологічних авто різні. Так, серед електромобілів беззаперечне лідерство утримає Nissan Leaf, серед гібридів – Toyota з кількома моделями. Така ж ситуація – на світовому ринку. Однак якщо гібриди частіше купують нові чи майже нові (2017 року виготовлення), то більшість електромобілів – 4-5-річні.

Нагадаємо, що дешевше в експлуатації: авто "на бляхах" чи електромобіль.