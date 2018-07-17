BMW "на бляхах" та електромобіль Nissan Leaf. Що вигідніше? Cуспільно-політичний блоґер ZenAntipop проаналізував витрати за 5 років на купівлю та експлуатацію цих авто.

При порівнянні були взяті за приклад дві найбільш поширені в своїх категоріях автомобілі.

Купуємо “євробляху”

Уявімо, що ви придбали якусь середню “бляху”. Скажімо нерозмитнену BMW 3-ї серії приблизно 2000 року. Тобто це 18-річна машина з пробігом понад 300 тис. км і двигуном 2 літри.

Коштуватиме вона десь $2000-3000. Хай буде $2000. Норм? Норм.

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Купуємо електромобіль

Україна тимчасово скасувала всі акцизи й мита на ввезення повністю електричних авто, а також скасувала ще й сплату ПДВ! Так-так, та сама жадібна влада, яка не хоче, щоб українці їздили на доступних авто скасувала всі податки на імпорт електроавто. Тобто станом на сьогодні ви можете розмитнити електромобіль абсолютно безкоштовно!

Далі. Nissan Leaf 2014-2016 року (найпопулярніше й найоптимальніше на сьогодні електричне авто у світі) обійдеться вам десь у $15 000 (залежно від року, стану комплектації можна знайти як дорожче, так і дешевше, але в середньому десь так). Це все разом з купівлею, страховкою, привезенням зі Штатів й розмитненням (яке, нагадаю, зараз є безкоштовним), а також з урахуванням інтересу салону, який все це зробить за вас (якщо ви захочете купувати-везти самі — то витратите ще на пару тисяч доларів менше).

Таким чином ви матимете абсолютно легальне сучасне 2-4 річне авто з пробігом 20-50 тис. км, привезене з США (де про кожну автівку можна все дізнатися з відкритої бази даних тощо), а не 15-20 річний напівлегальний автомотлох з Польщі чи Литви.

Ок, вік, пробіг, легальний статус, це все добре, але ж за “бляху” я заплатив $2000, а тут аж $15 000 — колосальна різниця, скажете ви!

Добре, але ж ви придбали авто не для того, щоб милуватися на нього у власному гражі (якщо він у вас є), а щоб на ньому їздити, правда ж? Тож давайте подивимося, що з того вийде.

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Експлуатація “бляхи”

Отже, купили ви 18-річне нерозмитнене BMW за $2000 й радієте. А далі починаєте його експлуатувати.

За рік за нормального людського використання (не таксі, не інша професійна діяльність на авто) машина проїде десь 15-20 тис. км. Хай буде 15 тис. км. Це лише десь коло 40 км на день — на роботу, з роботи, і ще десь покататися у вільний час. Якщо ж їздити далеко, регулярно за місто, на дачу, подорожувати країною тощо, то явно буде більше, ніж 15 тис, але візьмемо цей мінімум.

Отже, витрати палива у такого авто будуть десь коло 10 л. на 100 км (по місту може бути й більше, за містом — менше, але в середньому десь так).

Ціну палива теж візьмемо середню. На сьогодні — 30 грн./літр (з тенденцією до постійного здорожчання, до речі).

Отже проїхавши на вашій BMW 15 тис. км за рік ви витратили десь 1500 літрів пального, а це коло 45 000 грн, або десь $1700. Додамо сюди ще щорічне ТО + якийсь можливий дрібний ремонт (якого 20-річне авто точно періодично потребуватиме). Це ще десь $300 на рік мінімум.

Таким чином, доволі помірна й без ексцесів експлуатація вашої машини обійдеться вам у приблизно $2000 на рік (до речі, це стосується не лише “бляхи”, але й будь-якого іншого середнього авто з ДВЗ за помірного рівня використання).

Отже за 5 років експлуатації це стане вам десь у $10 000 за скромними оцінками. І це якщо без серйозних ремонтів, поламок тощо.

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Тобто через 5 років у вас на руках 25-річна морально й фізично вщент застаріла нерозмитнена тачка з пробігом вже коло 400 тис км, на яку ви сукупно витратили $2000 + $10 000 = $12 000. І це мінімум.

Якщо ви продовжите нею користуватися далі, то ці сукупні витрати щороку зростатимуть принймні на $2000. Тож за наступні 5 років ви витратите ЩЕ $10 000, хоча швидше за все більше, бо на той момент вона вже почне буквально розвалюватися й потребуватиме все більше фінансових вливань.

Або ж ви її продасте через перші 5 років (якщо тоді ще можна буде продати нерозмитнену), хай навіть за ті самі $2000, за які ви її купили (що малоймовірно, але давайте помріємо). В цьому випадку ви залишаєтеся в мінусах на мінімум 10 тисяч баксів, які ви вже ніяк не компенсуєте.

І це я взяв варіант, коли за ці 5 років закон, якого так вимагають самі “євробляхери”, і за яким тачку таки доведеться розмитнити, сплативши щось за це, ухвалено так і НЕ було. Але це також малоймовірно, бо такий закон вже прийняли у першому читанні. Згідно з ним розмитнення нашого авто за новими зниженими ставками складе десь 1500 євро, або понад $1700. І що старшим авто є, то більшим є вартість розмитнення. Приплюсуйте це до власних видатків.

$2000 (купівля) + $1700 (розмитнення) + $10 000 (5 років експлуатації, паливо, ТО, ремонт) = $13 700.

Якщо продасте через 5 років, то мінус коло $2000 (оптимістично), тобто сукупні витрати на “бляху” у випадку її продажу складуть $11 700-12 000 за 5 років.

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Експлуатація електромобіля

Отже, взяли ви 2-3 річний Nissan з США з пробігом 30 тис. км за $15000 (так, є електро й дешевші, скажімо Fiat або Smart, а є й дорожчі — BMW, Hyundai, Chevrolet, Tesla, але берімо середній варіант).

Взяли й проїхали на ньому за рік ті самі 15 тис. км. На це ви витратили коло 2000 кВт/год електрики (на 1 кВт/год Leaf проїде понад 7 км, у мене, наприклад, виходить 7,2 км.

Де брати цю електрику? Можна заряджатися вдома чи в гаражі від звичайної розетки 220В за побутовим (1,7 грн за кВт/год), а ще краще — за нічним (0,9 грн за кВт/год) тарифом. Можна заряджатися на швидших зарядних станціях по ціні від 3 до 5 грн за кВт/год. Можна на суперчарджерах 4-6 грн за кВт/год. А можна заряджатися безкоштовно! Так-так, уявіть собі, безкоштовне пальне, і таких точок не бракує.

Але візмімо якийсь середній варіант, хай буде так, що в середньому весь рік ви заряджалися по 3 грн за кВт/год. 2000 кВт/год * 3 грн = 6000 грн, або $230.

Ще раз: на електромобілі ви витратили $230 на “пальне” за рік!

Щодо ТО, то Leaf його потребує не раз на 10-15 тис. км пробігу, як бензинове, а лише раз на 30 тис. км. Тобто десь раз на 2 роки. І коштує воно на порядок менше, бо там нема чого обслуговувати по суті. Заміна мастила в редукторі та заміна фільтра салону. А також раз на 60 тис. — заміна гальмівних колодок. Тобто дай боже, щоб ви $30-50 на рік за все обслуговування виклали. Округлимо в більший бік всі витрати (“пальне” + ТО + ремонт) до $300 на рік.

За 5 років це складе аж $1500. Тобто купівля та експлуатація електроавто за 5 років обійдеться вам у $15 000 + $1500 = $16 500.

Отже, за 5 років використання ви маєте 7-8-річне розмитнене електроавто з пробігом коло 100 тис. км. Хай за цей час воно втратить 50% вартості. Якщо в цей момент ви його продасте, то зможете це зробити за, скажімо, $7000 – $7500.

Виходить за 5 років ви в мінусах лише на $9000.

І це принаймні на $4000 менше, ніж у випадку з “бляхою”!

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Тут опоненти розкажуть байку, яку вони десь чули, про те, що “батарея електроавто живе 3-5 років” і коштує шалених грошей. Але ж це міф!

Так, звісно, з часом літій-іонні батареї втрачають свою місткість. Але по-перше, не так швидко, а лише по 5-6% на рік. Тобто 8-річне електроавто втратить за цей час в середньому лише 40-50% від свого початкового об’єму батареї. Але це у Nissan, а у тієї ж Тесли, деградація батареї складає лише 1-2% на рік…

Батарея Ліфа складається з блоків, тож з часом можна замінити не всю батарею, а лише “погані” блоки, а це значно дешевше, ніж міняти всю.

Також стару батарею ви зазвичай не викидаєте, а продаєте, адже для вживаних батарей з-під електроавто є ще багато цікавих застосувань, напр. для акумуляції енергії від сонячних панелей для освітлення будинку вночі тощо. Тобто продаж старої батареї частково компенсує витрати на нову.

Крім того, щороку ціни на батареї падають, бо їхнє масове виробництво постійно зростає разом із популярністю електроавто. Якщо 8 років тому 1 кВт/год батареї коштувала коло $1000, то зараз вже менше $200. Уявіть скільки вони коштуватимуть ще через 8 років, і у скільки вам обійдеться заміна батареї через 5-10 років експлуатації насправді.

Тож думайте, рахуйте і вирішуйте, що краще: - 20-річний морально та фізично застарілий мотлох, який в експлуатації обійдеться вам значно дорожче, має сумнівний легальний статус й пов’язані з тим відповідні ризики й додаткові видатки? - Чи може легальне, сучасне, перспективне, екологічне, суперекономічне авто майбутнього, доступне вже сьогодні?

Як на мене, вибір є очевидним! І не лише я так вважаю, адже протягом останніх кількох років Україна перебуває в десятці країн світу, що мають найбільші темпи приросту електричних авто у їхньому парку, а у певні роки ми виходили навіть на 5-е місце.