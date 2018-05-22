Не завжди автомобілі на європейській реєстрації бувають в хорошому технічним стані. Часом трапляються і серйозно постраждалі від рук невмілих майстрів екземпляри.

В європейських країнах техогляд проводиться регулярно і коштує не дешево. Якщо господар авто розуміє, що машина наступний техогляд не пройде, він не вважає за потрібне витрачатися на ремонт і просто "добиває" авто. А після цього продає ділкам, які і доставляють автомобіль в Україні. Саме тому стан деяких авто на європейській реєстрації може бути незадовільний.

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Втім, все індивідуально іноді трапляються екземпляри в дуже хорошому технічному стані, а іноді і такі, як на цьому відео.