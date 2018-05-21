Білий Rolls-Royce Phantom 2018 модельного року сфотографували в Одесі. Рідкісний та дорогий авто сам по собі досить цікавий, але цей єкзепляр не тільки відзначився при паркуванні, він ще й на польських «бляхах»!

Фраза “Rolls-Royce на польських “бляхах”” вже звучить смішно. Але не факт, що його заганяв “верблюд” через Білорусь - цілком можливо, що який-небудь польський багатій вирішив відвідати Одесу.

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Хоча те, як автомобіль запарковался, змушує нас думати, що власник авто не зовсім європеєць. У цивілізованих країнах, як правило, не займають місця для інвалідів і не звикли ставити автомобілі так криво (навіть якщо водій - дійсно інвалід). Тому дуже ймовірно, що схема з використання не розмитнених авто діє навіть для новеньких Rolls-Royce.