Міністр інфраструктури вивісив на своїй обкладинці в Фейсбук вражаючу статистику.

Щодня 20 українців пересідають на електромобілі. Інфографіку з таким посиланням вивісив у себе на сторінці Фейсбуку міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Згідно його інформації, за перші півроку 2018-го, коли на ввіз електромобілів не накладаються жодні податки, українці ввезли 3596 таких авто. В той час за весь 2017-ий – 2532 електромобілі.

Виходячи з цього, Омелян підрахував, що щодня на електромобіль пересідає 20 українців. Втім, вперше про це заявив засновник “Тесла-Клубу” Назар Шимоне-Давида у себе на сторінці в Фейсбук, аналізуючи статистику ввезення.

Разом з тим, незважаючи на відсутність податків, ввіз нових електромобілів суттєво зменшився.