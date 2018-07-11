За півроку дії законодавства, що відмінило всі податки на електромобілі, обсяги реалізації нових електрокарів не збільшились, а впали на 20%.

Незважаючи на те, що при ввозі електромобілів в Україну з-за кордону зараз діють нульові ставки податків (мито, акциз та ПДВ), буму на такі авто немає. Більше того, за перші півроку 2018 року ввезення нових електромобілів знизилося порівняно з минулим роком, коли податки обраховувались за повними ставками.

Так, в цьому році українці придбали 175 нових електромобілів, а за аналогічний період минулого – 219 (тобто падіння на 20%). Серед лідерів ринку - BMW i3, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, Tesla Model X, KIA Soul. До речі, лише BMW та Hyundai ввозять до України офіційно.

Ввезення вживаних електромобілів в Україну збільшилося, однак не настільки критично, щоб говорити про бум цього виду транспорту. Якщо торік українці ввезли 1236 авто на електротязі, то цьогоріч – 1832 (+48%). В натуральному виразі збільшення становить всього 596 авто.

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Причин такої низької популярності електромобілів в Україні кілька. Щодо нових найбільша проблема – це все-таки значно більша вартість, аніж на моделі з двигуном внутрішнього згоряння. Та й офіційних авто з гарантією не так вже й багато.

Вживані авто, які завозять в Україні, коштують приблизно стільки ж, як і аналогічні за класом з ДВС. Хоча вони не подешевшали на 20-30%, як планувалось. Частину зекономлених на податках грошей забрали собі посередники, та й на основному ринку, звідки постачають вживані електромобілі в Україну – США – ціни на них трохи піднялись.

На шляху до широкої популяризації елетромобілів стали нерозвиненість мережі електрозаправок, масовий перехід їх на платну основу, важкість процедури встановлення зарядних станцій на нічних стоянках та гаражах для населення.

Незважаючи на результати "податкових канікул" для електромобілів, влада не збирається їх продовжувати в 2019 році.