Законопроект про стимулювання електричного автотранспорту може бути прийнятий Верховною Радою вже найближчим часом.

Проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні" (реєстр. № 8159 від 19.03.2018 року), поданий народними депутатами України Ніною Южаніною та Робертом Горватом, буде винесений на перше читання в сесійну залу вже найближчим часом.

Він уже пройшов необхідні для цього процедури в стінах парламенту: отримав висновок Головного науково-експертного управління та висновок щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства. Окрім того, проект рекомендований профільним комітетом для прийняття Верховною Радою в першому читанні.

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Проект закону номер 8159 покликаний стимулювати виробництво електромобілів та комплектуючих до них в Україні, а також пожвавити попит на транспортні засоби на електротязі з боку українських споживачів. Для цього законопроект передбачає кілька нововведень:

- Громадянам, які придбають електромобіль або переобладнають своє авто з двигуном внутрішнього згоряння на електропривід, буде надано можливість включити ці витрати в якості податків (тобто сплатити податків менше на вартість покупки чи переобладнання);

- Підприємства, які вироблятимуть літій власного видобутку, літій-іонні (літій-полімерні) акумулятори, зарядні пристрої для таких акумуляторів, транспортні засоби на електротязі, будуть звільнені від податку на прибуток;

- при ввезенні в Україну кузовів для виробництва електромобілів акцизний податок на них нараховуватись не буде;

- українці, котрі придбали електромобіль, не будуть сплачувати збір в Пенсійний Фонд при реєстрації такого транспортного засобу;

- на парковках не менше 5% місць буде виділятись виключно для електромобілів.

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Якщо законопроект 8159 буде проголосований в першому читанні та після доопрацювання його приймуть в цілому до кінця поточного року, то він запрацює з 1 січня 2019 року. Більшість податкових пільг, вказаних у цьому законопроекті, має діяти до кінця 2028 (для громадян) або 2032 року (щодо підприємств).

Разом з тим, пільга щодо безмитного імпорту готових електромобілів, яка діє протягом 2018 року, ніде в законопроекті не згадується.