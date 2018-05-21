При цьому він ще й "відстрілювався".

О 17 годині 19 травня біля магазину "АТБ" в Нововолинську загорівся автомобіль Renault.

Викликані на місце події пожежники довго не могли впоратись з пожежею. Під час пожежі акумулятори, які були закріплені в кузові, стріляли та розлітались по вулиці.

Приїхали дві машини, з полум’ям боролись 6 чоловік. Три порошкові вогнегасники не змогли загасити пожежу. Тоді в хід пішла піна, але й за її допомогою вдалося побороти вогонь лише за 15 хвилин.

Як виявилося, автомобіль Renault був самовільно переобладнаний власником в електромобіль. Пожежа сталася через коротке замкнення. За словами власника, це вже не перший його електромобіль, який згорів через замкнення.

Дивіться відео гасіння пожежі саморобного електромобіля:

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