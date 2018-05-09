Київські патрульні затримали п’яного водія, який проїхав на червоне світло та намагався дати їм хабара.

В Києві патрульні зупинили автомобіль Nissan, водій якого здійснив проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора. Під час спілкування з порушником інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік порушення визнав та погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотестера на місці.

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Під час оформлення адміністративних матеріалів порушник помітно нервував, переймаючись результатами огляду, та намагався вмовити охоронців порядку його відпустити за винагороду. Попри неодноразові попередження про відповідальність за спробу дати хабара, громадянин таки поклав у службовий автомобіль 100 доларів США.

Хвилювання водія виявились марними, адже результат огляду на стан сп’яніння становив 0.19 проміле, що не перевищує допустиму норму 0.2 проміле. Цей факт, однак, не звільняє громадянина від відповідальності за спробу передати неправомірну вигоду посадовій особі. 25-річного киянина патрульні затримали та передали слідчим, які з’ясовуватимуть обставини справи.

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Згідно чинного законодавства дача хабара карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.