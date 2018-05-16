Психо-фізіологічне тестування, або "ідіотен-тест", можуть ввести при прийомі іспитів для водіїв уже в 2019 році.

В Києві презентовано Віденську систему тестування водіїв Vienna Traffic, яка дозволяє виявляти психологічні проблеми водіїв та їх причини виникнення. Систему представила компанія Guinti Psychometrics Ukraine.

Представники Міністерства охорони здоров’я вважають необхідним ввести таке тестування до всіх кандидатів у водії, а також тих, хто перевозить людей та займається перевезеннями професійно. Анна Глембоцька, керівник відділу професійного здоров'я і травматизму Центру громадського здоров'я МОЗ України відзначила, що "зараз проводиться тільки загальний огляд водія, аналіз крові, а цього явно недостатньо, щоб переконатися в безпечному управлінні транспортом.

Кабміном України прийнята Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, зокрема до кінця 2019 на законодавчому рівні планується затвердження медико-психологічної оцінки кандидатів і водіїв транспортних засобів та створення єдиної бази даних про видані медичних довідок".

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Віденська система тестування використовується більш ніж в семи десятках країн світу, законодавчо затверджена в 16 з них.

Психологічна атестація проводиться на іспитах при отриманні водійських прав, для професійних водіїв, літніх людей, водіїв групи ризику (часті правопорушення, агресивна поведінка, зловживання алкоголем і т.п.) або людей з неврологічними захворюваннями. В німечиині такі тести називаються "ідіотен-тест" та для порушників ПДД проводяться на платній основі. За результатами психологічних тестів лише в Австрії більше 20% водіїв вимагають корекції психологічної поведінки.

"У країнах ЄС всі водії обов'язково проходять психологічне тестування при отриманні водійських прав або при частих правопорушеннях. Віденська система тестування водіїв Vienna Traffic дає можливість не тільки виявити проблему, але і коректувати поведінку, розвинути необхідні навички безпечної поведінки за кермом", - говорить гендиректор Guinti Psychometrics Ukraine Олег Бурлачук.

Нагадаємо, що названі основні причини ДТП.