При отриманні посвідчення водія громадянам будуть пропонувати підписати добровільну згоду на трансплантацію органів у випадку смерті. Така практика зараз поширена в США.

Формальна сторона донорства органів може бути вирішена найближчим часом. Зараз для трансплантації органів потрібно отримати згоду від родичів загиблого, це займає багато часу та негативно вказується на впровадженні термінових процедур.

Читайте також: В Україні хочуть ввести ще один іспит для водіїв

«У Росії і Білорусії є презумпція згоди, що означає, що можна використовувати органи людини для трансплантації без попереднього його згоди, якщо зафіксована клінічна смерть. В Америці і Великобританії діє система попередньої згоди на вилучення органів», - повідомила журналістам One народний депутат від фракції БПП Ольга Богомолець.

Як керівник парламентського комітету з охорони здоров'я, вона пропонує для України аналогічну американську систему. За її словами, залишається питання, де і коли пропонувати людині підписати таку добровільну згоду. Найкращим механізмом, на її думку, є момент видачі водійських прав.

«Така заява буде носити і виховний характер в плані профілактики вживання алкоголю за кермом», - сказала депутат. Вона підкреслила, що в разі якщо людина за життя не залишив жодної інформації з цього питання рішення буде покладено на родичів першої лінії.

Читайте також: Звідки вигідно пригнати авто в Україну

«Щорічно в трансплантації органів в Україні потребують в середньому 5 тисяч осіб. В основному це стосується нирок, печінки і серця. Потенційних донорів у країні набагато більше, ніж реципієнтів», - сказала Богомолець.