Головні напрямки імпорту вживаних авто. Звідки та які авто везуть в Україну.

В Україні продається більше вживаних авто, аніж нових. Так, в першому кварталі 2018 року частка вживаних авто, які вперше надійшли в Україну з-за кордону, становила 57%. А це 24 тисячі легкових автомобілів. Мабуть, ще більше в’їхало в нашу країну "авто на бляхах" без розмитнення, однак точної статистики таких машин не ведеться.

Західна та Східна Європа

Найбільше вживаних автомобілів в Україну везуть з Європи – це природно. Авто "під розмитнення" везуть переважно з Німеччини та Франції (а це найбільші за обсягами ринки), а також з Італії, Бельгії, Швейцарії. Серед найпопулярніших моделей – Volkswagen Passat та Golf, Renault Megane, Skoda Octavia, Opel Astra та Insignia. Загалом це автомобілі 2010-2015 років виготовлення, хетчбеки та універсали переважно європейських марок та з дизельними двигунами.

Якщо ж авто ввозились транзитом чи на тимчасовий ввіз, то їх привозили з Польщі та Литви. Також популярні країни-імпортери "автобляхарів" - Болгарія, Чехія, Словаччина та Естонія. Найпопулярніші марки – знову-ж таки Volkswagen, багато "преміуму" - Audi, BMW, Mercedes-Benz. Французькі та японські авто теж зустрічаються, але в менших об’ємах.

США та Далекий Схід

За перші три місяці 2018 року в Україні ввезли 4,2 тисячі авто зі США. Переважно це пошкоджені в ДТП чи втоплені машини, які дешевше відновити в Україні, аніж в Америці. Частіше всього імпортують седани чи позашляховики 2012-2016 років виготовлення з бензиновими двигунами. Популярні моделі – Ford Fusion (Mondeo), Toyota Camry, RAV-4, Hyundai Sonata, VW Passat, Nissan Rogue (X-Trail), Honda Accord, CR-V, BMW 5-, X5, Mercredes-Benz C-класу.

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Як не дивно, але в Україну імпортують вживані авто навіть з таких далеких країн, як Південна Корея та Японія. Звичайно, не настільки масово, однак такий бізнес існує. Привозять зазвичай автомобілі місцевих брендів.

З Об`єднаних Арабських Еміратів раніше везли багато позашляховиків, однак сьогодні їх популярність значно зменшилась.

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Рекомендація "Авто 24"

Мало хто їздить за авто з-за кордону самостійно. Більшість людей замовляють їх в Україні, а посередники організовують весь процес – вибору, доставки та розмитненя. Зазвичай такий сервіс обходиться покупцеві від 500 до 1500 доларів США.

Нагадаємо, що аукціон битих машин у Дубаї показали на відео.