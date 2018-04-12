Вживані Фольксвагени та Ауді щороку змінюють прописку з німецької на українську тисячами. Хто з нас не замислювався над тим, аби й собі пригнати авто з Німеччини? Як це зробити – розкажемо далі.

Для тих, хто вирішив самотужки купити вживаний автомобіль у Німеччині є можливість непогано зекономити. Однак ситуація може обернутись і не на користь покупця, особливо, якщо у таких справах бракує досвіду. Одне з перших питань, що виникають перед потенційним покупцем: куди саме їхати?

На сьогоднішній день найбільш актуальними є, звичайно, інтернет-майданчики з оголошеннями від приватних продавців, спеціалізованих торговців вживаними авто та офіційних дилерів. Таких ресурсів чимало і вони майже повністю витіснили друковані носії оголошень, хоча за чутками саме у друкованих оголошеннях трапляються жадані екземпляри автомобілів з малим пробігом та низькою ціною. За “легендою” такі машини продають бюргери похилого віку (котрі звикли до газет і журналів та не користуються інтернетом), що їздили на свої “фольксвагенах” до церкви раз на тиждень. Що ж, можливо. Та надійніше покладатись не на волю сліпої удачі, а на повноту вибору та детальну інформацію безпосередньо від власника. Краще один раз побачити, як то кажуть…

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Купити авто у Німеччині самостійно

Аби побачити свій майбутній автомобіль та познайомитись з ним, доведеться витратити чимало часу на підготовку до поїздки. А потім ще й “розкошелитись” на подорож до Німеччини та назад. Уся ця процедура непроста – без знання мови та специфічних навичок тут не обійтись.

Потрібно передбачити чимало факторів, підготуватись до усіх можливих ситуацій, орієнтуватись у ситуації. Яким транспортом добиратись, де зупинитись, де харчуватись, які будуть витрати на пальне (якщо їхати на своєму транспорті), як оформлювати покупку у Німеччині, як потім транспортувати придбаний автомобіль – ці питання є лише частиною з тих, що постають перед майбутнім покупцем.

Якщо ж ви певні, що вам вистачить рішучості та снаги зробити усе самотужки, потрібно обрати куди саме їхати. Адже у Німеччині чимало великих автобазарів, одні розташовані ближче до кордонів з Польщею, через яку доведеться їхати, до інших добиратись довше, а значить – дорожче. Та хоч який би ви обрали – вибір автівок на ньому буде величезним.

Бонусом для сміливців буде можливість відвідати трейд-ін майданчики дилерів, що є у кожному мегаполісі – представлені на них автомобілі з пробігом мають прозору історію, а вартість може бути не набагато вищою, ніж на автобазарі.

Автомобільні базари Німеччини

В Німеччині працює два десятки великих автобазарів. Найбільший з них – у Ессені. Велику частку машин на авторинку складають автомобілі від перекупників, однак власників теж чимало. Машини тут часто коштують дешевше, ніж аналоги, що можна знайти на сайтах з оголошеннями, а їх кількість на кожному автобазарі сягає тисяч – це переваги фізичних базарів. Недолік – великий шанс придбати машину зі “скрученим” пробігом або прихованим дефектом.

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Найбільшим авторинком не лише Німеччини, а й усієї Європи, є автобазар у місті Ессен.

Час і дні роботи ринків відрізняються один від одного. Часто вони працюють лише у першій половині дня, більшість закривається на вихідні. Також варто пам’ятати, що деякі автобазари працюють, наприклад, до 16 години, але оформити тут необхідні документи можна лише до 14:00. Інформацію про роботу конкретного автобазару краще з’ясувати заздалегідь.

Адреси найбільших автобазарів у Німеччині наведено нижче:



- Берлін – Siemens Technopark, Siemensdamm 50, 13629 Berlin

- Берлін – Interspar Neukolln, Karl-Marx-Strasse

- Білефельд – Park-Deck Divi-Markt

- Бремен – Wertkauf, Duckwitzstrasse

- Бремен – Roland-Center, Bremen-Huchting

- Ессен – Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

- Франкфурт-на-Майні – Autokino Frankfurt-Gravenbruch, Am Forsthaus Gravenbruch, 63263 Neu-Isenburg

- Гамбург – Grossmarkt, Amsinckstrasse

- Гамбург – Continent-Markt, Neuer Kamp

- Ганновер – Parkplatz Luftfahrtschau, Langenhagen

- Карлсруе – Messeplatz, Duracher Hohe

- Кассель – Parkplatz Hagen AG, Goettinger Strasse

- Кьольн – Autokino, Koln-Porz

- Людвігсхафен – Spedition Sudkraft, Giulianistrasse

- Мюнхен – Autokino Aschheim, Münchner Straße 60, 85609 Aschheim

- Нюрнберг – Am Kohlenhof, Kohlenhofstraße 1a, 90443 Nürnberg auf dem Parkplatz der Diskothek

- Штутгарт – Parkhaus Park&Fly, Filderstadt

- Штутгарт – Automarkt im Autokino Kornwestheim, B 27- Abfahrt Ludwigsburg-West, Im Tambour 70806 Kornwestheim

- Вісбаден – Wertkauf Bierbrich, Appelallee

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