З 90-х років минулого століття вживані Фольксвагени та Ауді щороку змінюють прописку з німецької на українську тисячами. Хто з нас не замислювався над тим, аби й собі пригнати авто з Німеччини? Як це зробити - розкажемо далі.

Якщо ви вирішили стати власником не нового автомобіля з Німеччини, перш за все потрібно визначитись, яким шляхом це зробити – власними силами чи за допомогою бувалих спеціалістів у цьому бізнесі.

У першому випадку можна непогано зекономити, але ситуація може обернутись і не на вашу користь, особливо, якщо у таких справах покупцю бракує досвіду. Це - складний шлях, так би мовити, вузька доріжка. Інший варіант значно простіший, але може повністю нівелювати вигоду від купівлі автомобіля.

Купити авто у Німеччині самостійно

Одразу скажемо, процедура непроста – без знання мови та специфічних навичок тут не обійтись. Потрібно передбачити чимало факторів, підготуватись до усіх можливих ситуацій, орієнтуватись у ситуації. Яким транспортом добиратись, де зупинитись, де харчуватись, які будуть витрати на пальне (якщо їхати на своєму транспорті), як оформлювати покупку у Німеччині, як потім транспортувати придбаний автомобіль – ці питання є лише частиною з тих, що постають перед майбутнім покупцем.

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Фото: Автобазар у Ессені / Mapio.net

Нижче наведено список “вимог” до самостійного покупця вживаного автомобіля у Німеччині:

- наявність біометричного паспортну або звичайного – з шенгенсью візою;

- вільне володіння німецькою;

- знання автомобілів;

- уявлення про автомобільний бізнес у Німеччині;

- вміння швидко зорієнтуватись у незвичайній ситуації;

- обізнаність у тому, де краще купити машину;

- знання типових хитрощів перекупників та вміння “торгуватись”;

- здатність правильно оформити усі необхідні документи на автомобіль;

- знання усіх тонкощів перетину кордону та розмитнення машини;

- готовність до несподіванок на будь-якому етапі;

Якщо ви упевнені, що відповідаєте кожному з цих пунктів – сміливо вирушайте до Німеччини. Хоча, скоріш за все, ви вже займаєтесь цією справою. Для більшості ж українців хоча б один з пунктів цього списку – недійсний, а відтак і думку про самостійну поїздку краще відкинути. А для покупки омріяного авто можна звернутись до численних приватних бізнесменів чи фірм, котрі ще з 1990-х років “ганяють” машини з Німеччини.

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Видатки на особисту поїздку покупця до Німеччини

дорога Україна - Німеччина - 90-150 євро;

оформлення документів в Німеччині на покупку і експорт авто - 130-250 євро (страховка на авто, податки, номери, тимчасовий техпаспорт, експортна декларація);

пальне - 100-200 євро (залежить від міста в Німеччині і витрати);

зупинки в дорозі на відпочинок в готелях - 100-150 євро;

платні автобани - 12-15 євро.

Усього: 500-700 євро.



Фото: Приватні продавці вживаних авто у Німеччині / automarkt.de

Видаткова частина на оформлення автомобіля в Україні

сертифікація автомобіля в Україні - 1700-3000 гривень в залежності від міста проходження процедури;

послуги митного брокера - від 250 до 450 доларів (також залежить від міста);

експертна оцінка вартості авто - 2100 грн. (В деяких містах може бути не потрібна);

постановка на облік в МРЕВ - 3% -5% від митної вартості (пенсійний фонд, 3, 4 або 5 відсотків в залежності від вартості авто);

оплата послуг МРЕВ при постановці на облік - 700-800 грн. (отримання українського техпаспорту та номерних знаків).

Фірми-посередники

Знайти посередників, готових узяти на себе усі клопоти з купівлею, юридичним супроводом, доставкою та розмитненням автомобіля з Німеччини сьогодні не складно, якщо під рукою є інтернет. Вартість послуг залежить від їх об’єму та апетитів посередника.

До списку послуг таких фірм, зазвичай, входять наступні пропозиції:

підбір авто та подальші контакти з продавцем;

планування транспортних маршрутів;

огляд і перевірка машини на місці;

оформлення документів при покупці авто в Німеччині;

оформлення документів на повернення ПДВ;

фізичний перегін машини з Німеччини в Україну;

проходження митного оформлення при перетині кордонів Польщі та України;

по приїзду - допомога в отриманні сертифікату Евро-5,

допомога у розмитненні;

допомога в поверненні ПДВ.

Мінімальна винагорода за послуги помічників становить 400-500 євро, та гонорар посередників може сягати й 5000 доларів, якщо, наприклад, для покупця був організований трансфер у Німеччину з відвідуванням кількох майданчиків та повним пакетом послуг. Також часто посередник отримує 50% від суми, яку вдалось сторгувати при покупці.